Соглашение об участии Международного уголовного суда в расследовании военных преступлений в Украине подписано - Eurojust

Международный уголовный суд (МУС) примет участие в работе объединенной следственной группы, расследующей обвинения в военных преступлениях в Украине после роSSийского вторжения Об этом сообщило в понедельник агентство ЕС по судебному сотрудничеству Eurojust .

Прокурор МУС Карим Хан и генеральные прокуроры Литвы, Польши и Украины подписали соглашение об участии международного трибунала по военным преступлениям в работе следственной группы. Такое сотрудничество введено в практику МУС впервые в его истории,

«Этим соглашением стороны направляют четкий сигнал о том, что будут предприняты все усилия для эффективного сбора доказательств по международным преступлениям, совершенным в Украине, и привлечения виновных к ответственности», – говорится в заявлении агентства.