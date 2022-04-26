Соглашение об участии Международного уголовного суда в расследовании военных преступлений в Украине подписано - Eurojust
Прокурор МУС Карим Хан и генеральные прокуроры Литвы, Польши и Украины подписали соглашение об участии международного трибунала по военным преступлениям в работе следственной группы
Международный уголовный суд (МУС) примет участие в работе объединенной следственной группы, расследующей обвинения в военных преступлениях в Украине после роSSийского вторжения Об этом сообщило в понедельник агентство ЕС по судебному сотрудничеству
Прокурор МУС Карим Хан и генеральные прокуроры Литвы, Польши и Украины подписали соглашение об участии международного трибунала по военным преступлениям в работе следственной группы. Такое сотрудничество введено в практику МУС впервые в его истории,
«Этим соглашением стороны направляют четкий сигнал о том, что будут предприняты все усилия для эффективного сбора доказательств по международным преступлениям, совершенным в Украине, и привлечения виновных к ответственности», – говорится в заявлении агентства.