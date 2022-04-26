СБУ задержала инженера одного из заводов "Укрборонпрома" по подозрению в причастности к корректировке огня

Еще одним "корректировщиком" оказался бывший сотрудник концерна.

СБУ задержала инженера одного из заводов "Укрборонпрома" по подозрению в причастности к корректировке огня
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала инженера одного из заводов государственного концерна "Укроборонпром" за вероятную причастность к ракетному удару по предприятию после того, как он сообщил о последствиях ракетных обстрелов предприятия в РФ. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Сотрудника разоблачило подразделение безопасности самого завода.

Кроме того, задержан еще один корректировщик огня по заводам Укроборонпрома. Изменником оказался бывший сотрудник завода. Он предоставлял координаты для нанесения роSSийскими войсками ракетных ударов по заводу, а также корректировал огонь после их нанесения.

“Укроборонпром в инициативном порядке обратился в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать дела по подрыву обороноспособности Украины. Концерн взаимодействует и максимально способствует правоохранительным органам Украины в установлении и привлечении к ответственности лиц, работающих на государство-агрессора», – сообщил заместитель генерального директора по безопасности ДК «Укроборонпром» Роман Забарчук.

Напомним, 14 марта в Киеве оккупанты обстреляли завод "Антонов" на проспекте Победы.

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