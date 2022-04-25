Благодаря искусственному интеллекту задержаны около 200 боевиков, преступников и дезертиров – МВД

Используя системы искусственного интеллекта, за две недели полицейские задержали на блокпостах около 200 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям или преступным формированиям, дезертиров и т.д. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, сообщает МВД Украины в Telegram.

«Мы усиливаем работу на блокпостах использованием систем искусственного интеллекта. В частности, в базы данных, которые используют полицейские, уже внесено более 2 млн человек. Все они относятся к незаконным вооруженным формированиям, преступным формированиям, дезертирам и т.д. Именно благодаря этой базе за две недели было задержано около 200 человек, которых передали органам СБУ », – сказал Енин.

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