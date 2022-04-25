В оккупированной Кременной произошли взрывы во время двух совещаний оккупантов: в мэрии никто не выжил

В полиции собралась группа коллаборантов, которые пошли служить оккупантам.

В оккупированном городе Кременная в Северодонецком районе Луганской области произошли взрывы газа во время совещаний в городском совете и районном отделе полиции.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В результате взрыва газа в мэрии не выжил никто.

"Одновременно со взрывом газа в здании горсовета произошел второй взрыв бытового газа в районном отделе полиции, где на совещание в этот момент собралась группа коллаборантов, которые пошли служить оккупантам", - говорится в сообщении.

Геращенко напомнил, что город Кременная известен также тем, что еще в начале марта там нашли труп "умершего не своей смертью коллаборанта, главы ОТГ - Владимира Струка".

“Его печальная судьба ничему не научила других. А нужно было делать выводы”, – отметил советник министра.

Напомним, оккупанты взяли под контроль Кременную 18 апреля. В тот день с утра стало известно, что роSSийская армия ударила по спорткомплексу "Олимп" в Кременной, два человека погибли, шестеро – травмированы.