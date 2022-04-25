Швеция получила обещания от США и Британии по поводу гарантий безопасности до ее вступления в НАТО

Швеция получила конкретные обещания от Соединенных Штатов Америки и Великобритании по защите на период, пока принимается решение о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на собственные источники, пишет Европейская Правда .

Меры, в частности, будут включать усиление военного присутствия, расширение военных учений и "мощную политическую" поддержку со стороны стран НАТО.

"Правительство получило информацию, в частности, из США и Британии о том, как может выглядеть защита и поддержка во время возможного процесса подачи заявки", — заявил источник в правительстве.

Отмечается, что в течение последних недель вопрос гарантий безопасности перед ратификацией любого членства в НАТО всеми членами Альянса был очень актуален.

По словам источника, правительственные учреждения проводят такой же анализ, как и бывший посол Кристер Брингеус, считающий, что на практике Швеция будет рассматриваться как полноправный член НАТО вскоре после заявления о заинтересованности.

В то же время другой источник отметил, что согласно правилам НАТО, страны-члены не могут выражать никаких формальных гарантий защиты тем, кто не входит в Альянс.

"Необходимо проводить разницу между гарантиями обороны и мерами по укреплению безопасности. Гарантии вы получите, когда процесс ратификации завершится в конце года. Но де-факто это сильное укрепление нашей безопасности уже с того момента, как мы приняли решение в Швеции", — отметил он.

Также один из источников добавил, что заявления о незащищенности Швеции или отсутствии поддержки на время процесса подачи заявки в НАТО играют на руку РоSSии.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция планируют подать заявки на вступление в НАТО уже в мае. Таким образом, обе страны решили ускорить процедуру присоединения, не дожидаясь саммита Альянса, который состоится в конце июня.