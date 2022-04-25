Путин заявил, что "неонацисты" по заказу СБУ хотели убить пропагандиста Соловьева

У задержанных якобы изъяли поддельные паспорта с фото членов группы.

Путин заявил, что "неонацисты" по заказу СБУ хотели убить пропагандиста Соловьева
Фото: Скрін

ФСБ объявила о задержании группы "неонацистов", якобы готовивших покушение на роSSийского пропагандиста Владимира Соловьева.

В подготовке преступления россияне обвинили СБУ. Задержанные, согласно сообщению ФСБ, принадлежат к "неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"", передает ТАСС.

У задержанных "изъяли самодельную взрывчатку, восемь "коктейлей Молотова", шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов разного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу".

Ранее о прекращении деятельности "террористической группы, планировавшей нападение и убийство одного из известных роSSийских тележурналистов", сообщил Владимир Путин. По мнению Путина, "западные страны перешли к террору".

В СБУ заявили, что не имеют никаких планов убийства Соловьева.

"В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, он может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности", - сообщили в Службе.

Напомним, что 12 апреля ГУР МО заявило, что роSSийские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ на своей территории. Оккупанты хотят обвинить Вооруженные силы Украины и добровольцев в ими же нанесенных ударах.

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