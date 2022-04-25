Швеция отрицает договоренность о восстановлении Николаевской области, о которой заявил Зеленский

Швеция только ведет переговоры с Украиной.

Швеция отрицает договоренность о восстановлении Николаевской области, о которой заявил Зеленский
© pixabay.com

В Министерстве иностранных дел Швеции заявили, что они пока не достигли соглашения с Украиной о возобновлении Николаевской области, которая пострадала в результате вторжения РоSSии. Об этом пишет Euractiv.

"Пока такого соглашения нет", - заявила пресс-служба МИД Швеции в электронном письме в ответ на запрос шведского телеканала SVT Nyheter.

В министерстве также заявили, что Швеция ведет переговоры с Украиной.

"В настоящее время между международными партнерами ведутся интенсивные переговоры о формах восстановления Украины... Швеция хочет продолжать оказывать широкую поддержку стране и быть активным партнером в процессе восстановления. Как это должно быть сделано, в том числе должны ли отдельные страны вносить свой вклад в поддержку отдельных областей, мы будем возвращаться к этому на постоянной основе", - отметили в министерстве.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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