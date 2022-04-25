"РФ хотят закончить войну без авиации": Арестович рассказал о последних успехах противовоздушной обороны

Алексей Арестович

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронте.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 61-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. Несмотря на огромные успехи ВСУ враг все еще пытается достичь успеха на отдельных направлениях. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, как сейчас обстоят дела на фронте.

алексей арестович

"Подразделениями воздушной обороны Украины сбиты три БЛПА типа "Орлан 10" и уже третий самолет за сутки. Я так понимаю, что роSSийское руководство хочет закончить эту войну без авиации как таковой. Что ж... Поможем им", - сказал Арестович.

Также советник отметил, что у врага безуспешные попытки продвинуться на востоке, а также орки пытаются атаковать "Азовсталь", используя не только артиллерию, но и авиацию, а также штурмовые группы.


Артём Батечко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Подоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуацииПодоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуации
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия сосредоточила в Черном море 58 крылатых ракет - МинобороныРоSSия сосредоточила в Черном море 58 крылатых ракет - Минобороны
"Дольше ехали, чем успели повоевать": в Минобороны показали, как под Киевом зачищают лес от остатков бурятов"Дольше ехали, чем успели повоевать": в Минобороны показали, как под Киевом зачищают лес от остатков бурятов
Войска РФ хотят захватить юг Украины до 9 маяВойска РФ хотят захватить юг Украины до 9 мая
"Не будет мира на навязанных условиях": Олаф Шольц рассказал, каким видит окончание войны в Украине"Не будет мира на навязанных условиях": Олаф Шольц рассказал, каким видит окончание войны в Украине
"Мало кто знает": Алексей Арестович рассказал, почему в Киеве до сих пор опасно"Мало кто знает": Алексей Арестович рассказал, почему в Киеве до сих пор опасно
"Лучше сдавайтесь в плен": Виталий Ким рассказал, как оккупанты уничтожают и сжигают своих"Лучше сдавайтесь в плен": Виталий Ким рассказал, как оккупанты уничтожают и сжигают своих
Украина может выиграть войну, если будет иметь правильное вооружение и поддержку, – глава ПентагонаУкраина может выиграть войну, если будет иметь правильное вооружение и поддержку, – глава Пентагона
Шредера больше не хотят видеть в СДПГ из-за должностей в "энергокомпаниях Путина"Шредера больше не хотят видеть в СДПГ из-за должностей в "энергокомпаниях Путина"
Пожар на нефтепроводе в РоSSии: очевидцы рассказали важные подробностиПожар на нефтепроводе в РоSSии: очевидцы рассказали важные подробности
На Запорожском направлении происходит новая Буча - АрестовичНа Запорожском направлении происходит новая Буча - Арестович
Последние новости
Подгружаем последние новости