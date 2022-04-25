"РФ хотят закончить войну без авиации": Арестович рассказал о последних успехах противовоздушной обороны

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронте.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 61-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. Несмотря на огромные успехи ВСУ враг все еще пытается достичь успеха на отдельных направлениях. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, как сейчас обстоят дела на фронте.

"Подразделениями воздушной обороны Украины сбиты три БЛПА типа "Орлан 10" и уже третий самолет за сутки. Я так понимаю, что роSSийское руководство хочет закончить эту войну без авиации как таковой. Что ж... Поможем им", - сказал Арестович.

Также советник отметил, что у врага безуспешные попытки продвинуться на востоке, а также орки пытаются атаковать "Азовсталь", используя не только артиллерию, но и авиацию, а также штурмовые группы.