США готовят к отправке в Украину комплексы Stinger и Javelin, – Пентагон

Подготовка идет на одной из авиабаз страны.

Украина получит от США зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое вооружение.

Об этом говорится в Твиттере министерства обороны страны.

Воздушные силы США готовят оружие к отправке на авиабазе Довер.

Our @usairforce Airmen prepare supply crates containing Stinger anti-aircraft systems, Javelin anti-armor systems, and other equipment bound for Ukraine at Dover Air Force Base in April 2022. pic.twitter.com/nh51xhkSuK — Department of Defense ?? (@DeptofDefense) April 24, 2022

Напомним, во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Киев договорились о военной помощи Украине в размере 322 млн долларов.