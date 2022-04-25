США готовят к отправке в Украину комплексы Stinger и Javelin, – Пентагон
Подготовка идет на одной из авиабаз страны.
Фото: скріншот
Украина получит от США зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое вооружение.
Об этом говорится в Твиттере министерства обороны страны.
Воздушные силы США готовят оружие к отправке на авиабазе Довер.
Our @usairforce Airmen prepare supply crates containing Stinger anti-aircraft systems, Javelin anti-armor systems, and other equipment bound for Ukraine at Dover Air Force Base in April 2022. pic.twitter.com/nh51xhkSuK
Напомним, во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Киев договорились о военной помощи Украине в размере 322 млн долларов.
7 апреля Сенат США одобрил законопроект, которым США могут ввести для Украины программу ленд-лиза. Если его поддержит Палата представителей и подпишет президент США Джо Байден, Киев получит американское оборонное оружие и средства по более простой процедуре. Другими словами, вооружение до нас будет доходить быстрее, а его качество, вероятнее всего, значительно улучшится.