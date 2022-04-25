США готовят к отправке в Украину комплексы Stinger и Javelin, – Пентагон

Подготовка идет на одной из авиабаз страны.

США готовят к отправке в Украину комплексы Stinger и Javelin, – Пентагон
Фото: скріншот

Украина получит от США зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое вооружение.

Об этом говорится в Твиттере министерства обороны страны.

Воздушные силы США готовят оружие к отправке на авиабазе Довер.

Our @usairforce Airmen prepare supply crates containing Stinger anti-aircraft systems, Javelin anti-armor systems, and other equipment bound for Ukraine at Dover Air Force Base in April 2022. pic.twitter.com/nh51xhkSuK

— Department of Defense ?? (@DeptofDefense) April 24, 2022

Напомним, во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Киев договорились о военной помощи Украине в размере 322 млн долларов.

7 апреля Сенат США одобрил законопроект, которым США могут ввести для Украины программу ленд-лиза. Если его поддержит Палата представителей и подпишет президент США Джо Байден, Киев получит американское оборонное оружие и средства по более простой процедуре. Другими словами, вооружение до нас будет доходить быстрее, а его качество, вероятнее всего, значительно улучшится. 

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