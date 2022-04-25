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2022-04-25
Армия РФ продолжает штурм мариупольской "Азовстали"
Оккупанты применяют авиацию и артиллерию.
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В Мариуполе роSSийские оккупанты продолжают штурмовать металлургический комбинат "Азовсталь", где находятся мирные жители и украинские защитники. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в ходе
"Враг продолжает атаковать район обороны наших сил в Мариуполе - это завод "Азовсталь", используя авиацию, артиллерию и остальные средств, включительно с наземными средствами. Пытаются продвигаться туда штурмовыми группами, то есть нарушают приказ их главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина, что лишний раз показывает, с кем мы воюем", - сказал Арестович.
Елизавета Чижик, ZN.ua