У СБУ нет никаких планов убийства Соловьева, - в Службе отреагировали на очередной фейк Путина

Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом, напомнили в СБУ.

Служба безопасности Украины отреагировала на "сообщения" Путина и роSSийских спецслужб о якобы покушении, который служба готовила на роSSийского пропагандиста Владимира Соловьева.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ .

"Служба безопасности Украины с интересом ознакомилась с очередным "креативом" ФСБ РФ , которая "героически задержала неонацистов", якобы планировавших убийство "общественного деятеля" Владимира Соловьева по заказу СБУ ", - говорится в сообщении.

В этой связи в СБУ сообщили, что служба системно работает над усилением безопасности нашего государства и не намерена всерьез комментировать новые фантазии роSSийских спецслужб.

"Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом - роSSийским аналогом Геббельса. У СБУ нет никаких планов по убийству Соловьева. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, оно может самостоятельно захлебнуться в «продуктах» собственной низкопробной пропагандистской деятельности", – написали в СБУ .

Напомним, что днем 25 апреля ФСБ объявила о задержании группы "неонацистов", якобы готовивших покушение на роSSийского пропагандиста Владимира Соловьева.

12 апреля ГУР МО заявило, что роSSийские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ своей территории. Оккупанты хотят обвинить Вооруженные силы Украины и добровольцев в ими же нанесенных ударах.