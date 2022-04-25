На Донетчине за сутки оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов: повредили дома, школу и детский лагерь
Разрушениям подверглись по меньшей мере 17 гражданских объектов.
На Донетчине за сутки оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Разрушения претерпели не менее 17 гражданских объектов – жилые дома, школа, детский лагерь, дом культуры, производство.
За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам Донетчины: Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Дружковка, Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Троицкое, Крещение Святогорской общины, Новоселовка-3, Красногоровка Очеретинской общины.
Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.
Полицейские открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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