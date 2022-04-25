На Донетчине за сутки оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов: повредили дома, школу и детский лагерь

Разрушениям подверглись по меньшей мере 17 гражданских объектов.

На Донетчине за сутки оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов: повредили дома, школу и детский лагерь
Фото: t.me/UA_National_Police

На Донетчине за сутки оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Разрушения претерпели не менее 17 гражданских объектов – жилые дома, школа, детский лагерь, дом культуры, производство.

За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам Донетчины: Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Дружковка, Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Троицкое, Крещение Святогорской общины, Новоселовка-3, Красногоровка Очеретинской общины.

Фото: t.me/UA_National_Police

Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

Фото: t.me/UA_National_Police

Полицейские открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Фото: t.me/UA_National_Police
Фото: t.me/UA_National_Police

Напомним, на Пасху роSSийские войска убили 5 мирных жителей, из них — двое детей, есть раненные.



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