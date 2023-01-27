Google представив новий інструмент: можна видалити інформацію про себе із Інтернету

Команда Google представила новий інструмент, за допомогою якого за запитом можна видалити дані користувача із результатів пошуку. Google вперше представив цей сервіс у травні минулого року.

Як видалити інформацію про себе із Інтернету: Google представив новий інструмент

У додатку Google на Android користувачі помітили новий пункт меню – Results about you – "Результати про вас". Він перенаправляє інтернет-користувача на сторінку, де можна ознайомитися з усією інформацією про людину, доступною у видачі.

На цій сторінці представлено пояснення, як запросити у Google видалення даних за результатами пошуку. Зокрема, йдеться про домашню адресу, телефон, особисті дані, адресу електронної поштової скриньки та інші.

Користувачам, які не хочуть, щоб інформація про них залишалася в Мережі, слід зазначити, що саме слід видалити. Також необхідно зазначити причину. Серед інших можна вказати такі:

  • показ контактної чи іншої особистої інформації;
  • показ контакту з метою завдати людині шкоди;
  • дані застарілі.
Як видалити інформацію про себе із Інтернету: Google представив новий інструмент

Google після вказівок надасть статус запиту: "Виконується" або "Схвалено". Інформація видаляється виключно із пошукової видачі. При цьому дані залишаються на інших сайтах – Google не може видалити їх звідти. Щоб прибрати відомості безпосередньо з онлайн-порталів, потрібно безпосередньо зв'язатися з хостинговим сайтом. Ви можете запросити видалення зі сторінки Google, де вказано правила.

Раніше Google звернувся до користувачів із закликом терміново оновити браузер.


Ловіцька Леся, Тудей





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