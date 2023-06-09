Vodafone запустив послугу домашнього інтернету, який буде працювати навіть без електрики

Мобільний оператор Vodafone запустив нову послугу. На неї давно очікували абоненти та просили компанію надати зручний інтернет-сервіс.

Vodafone запропонував нову послугу на українському ринку – високошвидкісний фіксований домашній інтернет Vodafone GigabitNet. У прес-службі компанії повідомили, що він поки що буде доступним жителям кількох регіонів України – Києва, Одеси, Львова та Дніпра.

Абонентів до нової мережі підключатимуть за технологією гігабітної оптичної мережі GPON.

Надалі географію послуги планують розширити. Спочатку діятиме акційна ціна у 120 гривень на шість місяців. Надалі потрібно буде щомісячно платити по 250 гривень.

Зазначена технологія від Vodafone передбачає використання потужного обладнання. Компанія надаватиме в оренду роутери, здатні забезпечувати гігабітну швидкість.

Вона забезпечує швидкість до 1 Гбіт/с, що в десять разів потужніше за звичайний 100 Мбіт/с. Окрім швидкої передачі даних, технологія забезпечує домашній інтернет навіть за відсутності електроенергії. Потрібно буде просто підключити до модему звичайний пристрій безперебійного живлення та користуватися мережею.

Серед переваг GPON:

висока швидкість до 1 Гбіт/с, яку здатний розвивати GPON;

бездоганність та надійність потокового відео, ігрового контенту, живих трансляцій тощо;

мультисервіс - можна отримати мобільний зв'язок, інтернет, телебачення, управління "Розумним будинком", відеоспостереження і т.д. при підключенні до одного роутера;

енергонезалежність - зв'язок залишається навіть при здійсненні електропостачання - достатньо мати джерело безперебійного живлення.

Раніше повідомлялося, що Vodafone підвищив тарифи на 30 гривень. Інші оператори мобільного зв'язку також оголосили про підвищення тарифів. Це пов'язано з необхідністю витрачати більше грошей на відновлення пошкодженої інфраструктури встановлення резервних джерел живлення на базових станціях, щоб забезпечувати доступ до Інтернету за умов відключень електроенергії.