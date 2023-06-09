Vodafone запустив послугу домашнього інтернету, який буде працювати навіть без електрики

Мобільний оператор Vodafone запустив нову послугу. На неї давно очікували абоненти та просили компанію надати зручний інтернет-сервіс.

Vodafone запустив послугу домашнього інтернету, який буде працювати навіть без електрики

Vodafone запропонував нову послугу на українському ринку – високошвидкісний фіксований домашній інтернет Vodafone GigabitNet. У прес-службі компанії повідомили, що він поки що буде доступним жителям кількох регіонів України – Києва, Одеси, Львова та Дніпра.

Абонентів до нової мережі підключатимуть за технологією гігабітної оптичної мережі GPON.

Надалі географію послуги планують розширити. Спочатку діятиме акційна ціна у 120 гривень на шість місяців. Надалі потрібно буде щомісячно платити по 250 гривень.

Зазначена технологія від Vodafone передбачає використання потужного обладнання. Компанія надаватиме в оренду роутери, здатні забезпечувати гігабітну швидкість.

Вона забезпечує швидкість до 1 Гбіт/с, що в десять разів потужніше за звичайний 100 Мбіт/с. Окрім швидкої передачі даних, технологія забезпечує домашній інтернет навіть за відсутності електроенергії. Потрібно буде просто підключити до модему звичайний пристрій безперебійного живлення та користуватися мережею.

Vodafone запустив послугу домашнього інтернету, який буде працювати навіть без електрики

Серед переваг GPON:

  • висока швидкість до 1 Гбіт/с, яку здатний розвивати GPON;
  • бездоганність та надійність потокового відео, ігрового контенту, живих трансляцій тощо;
  • мультисервіс - можна отримати мобільний зв'язок, інтернет, телебачення, управління "Розумним будинком", відеоспостереження і т.д. при підключенні до одного роутера;
  • енергонезалежність - зв'язок залишається навіть при здійсненні електропостачання - достатньо мати джерело безперебійного живлення.

Раніше повідомлялося, що Vodafone підвищив тарифи на 30 гривень. Інші оператори мобільного зв'язку також оголосили про підвищення тарифів. Це пов'язано з необхідністю витрачати більше грошей на відновлення пошкодженої інфраструктури встановлення резервних джерел живлення на базових станціях, щоб забезпечувати доступ до Інтернету за умов відключень електроенергії.


Леся Ловіцька, Тудей





Интересные новости
YouTube припиняє видаляти неправдиві заяви про вибори США 2020 рокуYouTube припиняє видаляти неправдиві заяви про вибори США 2020 року
Доходи Twitter від реклами в США впали майже на 60% — ЗМІДоходи Twitter від реклами в США впали майже на 60% — ЗМІ
Скорочення продовжуються: Spotify звільнить близько 200 співробітниківСкорочення продовжуються: Spotify звільнить близько 200 співробітників
Vodafone запустив послугу домашнього інтернету, який буде працювати навіть без електрикиVodafone запустив послугу домашнього інтернету, який буде працювати навіть без електрики
TikTok планує збільшити свій бізнес електронної комерції до $20 мільярдівTikTok планує збільшити свій бізнес електронної комерції до $20 мільярдів
Блок рекламы


Похожие новости
Київстар запустив найдешевший тариф із безлімітним інтернетомКиївстар запустив найдешевший тариф із безлімітним інтернетом
У Держдумі РФ хочуть розблокувати Twitter, який більше не обмежує прокремлівські акаунтиУ Держдумі РФ хочуть розблокувати Twitter, який більше не обмежує прокремлівські акаунти
Amazon почне тестування супутникового інтернету наступного рокуAmazon почне тестування супутникового інтернету наступного року
Київстар запустив два нові тарифи з домашнім інтернетомКиївстар запустив два нові тарифи з домашнім інтернетом
Google представив новий інструмент: можна видалити інформацію про себе із ІнтернетуGoogle представив новий інструмент: можна видалити інформацію про себе із Інтернету
Маск заборонив співробітникам Twitter працювати віддалено — BloombergМаск заборонив співробітникам Twitter працювати віддалено — Bloomberg
Ілон Маск позбавив співробітників Twitter можливості працювати віддаленоІлон Маск позбавив співробітників Twitter можливості працювати віддалено
Маск пообіцяв, що Starlink працюватиме в Україні, навіть за відсутності фінансування ПентагонуМаск пообіцяв, що Starlink працюватиме в Україні, навіть за відсутності фінансування Пентагону
StarLink працюватиме: Україна на прямому контакті з МаскомStarLink працюватиме: Україна на прямому контакті з Маском
Київстар запустив новий тариф для користувачів домашнього інтернету: кому вигідно підключитисяКиївстар запустив новий тариф для користувачів домашнього інтернету: кому вигідно підключитися
Последние новости
Подгружаем последние новости