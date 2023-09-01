X (Twitter) буде збирати біометричну інформацію користувачів

Соцмережа також дозволила платним користувачам приховувати свої лайки.

Соціальна мережа Х (колишній Twitter) оновила свою політику конфіденційності. Тепер у ній йдеться про те, що вона може збирати біометричні дані користувачів, повідомляє Bloomberg , інформує ZN.ua .

X збиратиме біометричні дані користувачів © Илон Макс / Twitter

«З вашої згоди ми можемо збирати та використовувати вашу біометричну інформацію з метою безпеки, захисту та ідентифікації», — йдеться в оновленій політиці конфіденційності компанії.

При цьому там не пояснили, що розуміють під біометричною інформацією. Зазвичай компанії позначають зображення обличчя, райдужну оболонку очей і відбитки пальців.

Крім того, у Х заявили, що збиратиму інформацію про роботу та освіту користувачів.

«Ми можемо збирати та використовувати вашу особисту інформацію (наприклад, вашу історію працевлаштування, історію освіти, переваги в галузі працевлаштування, навички та здібності, активність та залученість у пошуку роботи тощо), щоб рекомендувати вам потенційні вакансії та ділитися ними з потенційними роботодавцями», — йдеться в оновленій політиці конфіденційності.

Це не всі нововведення в Х. Як повідомляє Techcrunch, тепер платні користувачі можуть приховувати свої лайки.

У Х заявили, що користувачі зможуть приховувати вкладку «Подобається» в налаштуваннях профілю. Раніше вона була доступна всім та інші користувачі могли бачити пости, які сподобалися іншій людині, у хронологічному порядку. Тепер цей розділ зможе бачити лише власник облікового запису. Але окремі лайки, як і раніше, будуть доступні для всіх.

Нагадаємо, 23 липня Ілон Маск заявив про те, що Twitter змінить назву та логотип на Х, а також про намір позбутися всього, пов'язаного з птахами, включаючи слово «твіт». За даними Bloomberg, ці зміни коштували компанії від 4 до 20 мільйонів доларів.

Маск купив компанію Twitter у жовтні 2022 року за 44 мільярди доларів. З того моменту він вніс великі зміни до роботи Twitter і звільнив більшу частину співробітників компанії.

У червні він призначив гендиректором компанії Лінду Яккаріно, яка має зосередитися насамперед на «бізнес-операціях», тоді як він залишиться зосередженим на «дизайні продукту та технологіях».