Міноборони: Електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного

Водночас у відомстві запевнили, що користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде справою кожного громадянина/громадянки.

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко заявила, що електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, але громадяни самі будуть вирішувати, користуватися цією функцією чи ні. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

"Кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, фактично це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде справою кожного громадянина/громадянки", – зазначила Черногоренко.

За її словами, електронний кабінет дасть можливість військовозобов'язаним надати свої дані в будь-якій зручній для них локації або побачити дані про себе, що містяться в реєстрі, водночас не звертаючись до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) особисто.

Вона також додала, що в електронному реєстрі військовозобов'язаних містяться тільки ті дані громадян, які прописані в законі й можуть сприяти зменшенню кількості помилок при військовому обліку. При цьому кожен може подати через електронний інтерфейс ті дані, які вважає за потрібне.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (законопроєкт №9281), який передбачає зниження граничного призовного віку з 27 до 25 років (відповідно зменшена вікова межа для мобілізації – вона буде можлива з 25 років).

Також президент підписав так званий закон про електронний кабінет військовозобов'язаного – закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану" (законопроєкт №10062).


Михайло Яровенко, ZN.ua





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