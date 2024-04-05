Міноборони: Електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного
Водночас у відомстві запевнили, що користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде справою кожного громадянина/громадянки.
Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко заявила, що електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, але громадяни самі будуть вирішувати, користуватися цією функцією чи ні. Про це вона
"Кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, фактично це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде справою кожного громадянина/громадянки", – зазначила Черногоренко.
За її словами, електронний кабінет дасть можливість військовозобов'язаним надати свої дані в будь-якій зручній для них локації або побачити дані про себе, що містяться в реєстрі, водночас не звертаючись до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) особисто.
Вона також додала, що в електронному реєстрі військовозобов'язаних містяться тільки ті дані громадян, які прописані в законі й можуть сприяти зменшенню кількості помилок при військовому обліку. При цьому кожен може подати через електронний інтерфейс ті дані, які вважає за потрібне.
Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (законопроєкт №9281), який передбачає зниження граничного призовного віку з 27 до 25 років (відповідно зменшена вікова межа для мобілізації – вона буде можлива з 25 років).
Також президент підписав так званий закон про електронний кабінет військовозобов'язаного – закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану" (законопроєкт №10062).