Twitter будет подавать в суд на Маска за отказ от покупки соцсети
Руководство Twitter планирует подать в суд на главу Tesla Илона Маска, который отказался от покупки социальной сети. Через суд компания хочет заставить миллиардера купить Twitter. Об этом заявил глава совета директоров компании Брет Тейлор.
«Правление Twitter намерено закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с г-ном Маском, и планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии. Мы уверены, что победим в Канцлерском суде штата Делавэр», — написал Тейлор в Twitter.
Напомним
Илон Маск пытается отказаться от покупки Twitter за $44 млрд. Команда главы Tesla пришла к выводу, что данные Twitter о фальшивых аккаунтах не поддаются проверке. Поэтому представители Маска считают, что у них недостаточно информации, чтобы оценить перспективы соцсети как бизнеса.