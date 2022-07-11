Twitter будет подавать в суд на Маска за отказ от покупки соцсети

Руководство Twitter планирует подать в суд на главу Tesla Илона Маска, который отказался от покупки социальной сети. Через суд компания хочет заставить миллиардера купить Twitter . Об этом заявил глава совета директоров компании Брет Тейлор.

Фото: slovoidilo.ua

«Правление Twitter намерено закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с г-ном Маском, и планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии. Мы уверены, что победим в Канцлерском суде штата Делавэр», — написал Тейлор в Twitter .

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