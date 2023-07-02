У роботі Twitter стався масштабний збій

На проблеми з доступом до сервісу скаржаться користувачі з США, Туреччини, Польщі та інших країн.

У роботі сервісу мікроблогів Twitter стався глобальний збій, свідчать дані сервісу Downdetector. Користувачі почали повідомляти про проблеми близько 15.00 14 липня, інформує ZN.ua .

Користувачі скаржаться на проблеми з доступом до Twitter © unsplash.com

Найбільше скарг надійшло на роботу мобільної версії, але не працює також десктопна версія сайту.

На проблеми з доступом до Twitter скаржаться користувачі по всьому світу: у США , Туреччині, Німеччині, Польщі, Франції, Чехії та інших країнах. Зіткнулися із проблемами і жителі України.

Так, при спробі зайти на сайт, стрічка новин не оновлюється, а при перезавантаженні сервіс пише «Щось пішло не так, але не хвилюйтеся, це не ваша проблема».