Twitter поважатиме правила модерації контенту ЄС — Маск

Власник Twitter не бачить проблем із поширенням мови ворожнечі та фейкового контенту в соцмережі

Twitter поважатиме правила ЄС щодо модерації контенту, викладені в Законі про цифрові послуги, заявив власник компанії Ілон Маск в ефірі французького каналу на France 2, пише POLITICO, інформує ZN.ua .

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«Якщо закон буде прийнятий, Twitter зобов’язується його дотримуватися», — сказав він.

Водночас, він додав, що платформа не піде далі за дотримання законодавства.

В інтерв’ю Маск стверджував, що кількість випадків мови ненависті у Twitter з його приходом зменшилася на 30%. Водночас, ведуча надала йому статистичні дані, які демонструють протилежне, зокрема дослідження Інституту стратегічного діалогу, яке виявило 105% збільшення кількості публікацій антисемітського спрямування.

Під тиском ведучої мільярдер, який називає себе абсолютистом свободи слова, заявив, що визначення мови ненависті не має бути надто широким, інакше це може призвести до цензури.

У відповідь на демонстрацію йому твітів, у яких користувачі тішились з катастрофи човна з мігрантами біля Греції минулого тижня, Маск визнав, що вони «неприємні», однак повинні залишатися в мережі, доки вони не є незаконними.

Також він заявив, що багато рекламодавців, які залишили платформу після того, як він прийшов на посаду, обіцяли повернутись.

На запитання, чи хотів би він колись стати президентом США , Маск відповів, що ні, адже він «має більше влади та свободи дій на своїх нинішніх посадах».

Відповідно до закону ЄС про модерацію контенту Twitter вважається дуже великою платформою. Це означає, що з 25 серпня компанія мусить вжити заходів щодо зменшення впливу фейкових новин. Раніше цього місяця міністр цифрових технологій Жан-Ноель Барро сказав, що він стурбований тим, що платформа не зможе відповідати правилам.

Пізніше цього тижня комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон та його команда відвідають штаб-квартиру Twitter у США та проведуть стрес-тест платформи.