Доходи Twitter від реклами в США впали майже на 60% — ЗМІ

З 1 квітня по перший тиждень травня доходи Twitter від реклами в США склали $88 млн, що на 59% менше, ніж роком раніше, згідно з внутрішньою презентацією, отриманою The New York Times, пише Forbes.ua.

Фото: epicstars.com

У документі йдеться, що компанія регулярно відставала від своїх щотижневих прогнозів продажів у США , іноді на цілих 30%.

Попри ці дані, власник платформи Ілон Маск нещодавно заявив, що рекламний бізнес Twitter перебуває на підйомі.

«Майже всі рекламодавці повернулися», — заявив він, додавши, що соціальна мережа незабаром може стати прибутковою.

Згідно з документами і коментарями семи нинішніх та колишніх співробітників Twitter , ситуація гірша, і вона навряд чи покращиться найближчим часом.

Співробітники Twitter із продажу реклами стурбовані тим, що рекламодавці можуть бути налякані зростанням розпалювання ненависті та порнографії в соціальній мережі, а також великою кількістю реклами з онлайн-азартними іграми та продуктами з марихуаною, кажуть джерела.