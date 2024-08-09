Акції сервісу з оренди житла Airbnb впали на понад 15%

Акції Airbnb значно впали, оскільки слабкий прогноз сигналізує про уповільнення попиту на подорожі. Про це повідомляє Reuters, передає ЕП.

Акції сервісу з оренди житла Airbnb впали на понад 15%

Акції Airbnb впали майже на 16% на попередніх торгах у середу після того, як онлайн компанія, що займається подорожами, спрогнозувала нижчий за очікуваний дохід у третьому кварталі, посилаючись на сповільнення попиту в США та коротші вікна бронювання.

Скорочення терміну бронювання може свідчити про те, що споживачі бронюють подорожі в останню хвилину через підвищену невизначеність і обережність у витратах.

Внутрішні подорожі в США перебувають під тиском з початку року, оскільки все більше американців стали обережніше ставитися до витрат на подорожі через занепокоєння щодо стану здоров'я економіки.

Прогноз Airbnb на третій квартал 2024 року передбачає зростання кількості ночівель на 6% у річному обчисленні, що означатиме уповільнення з 8,7% у другому кварталі.





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