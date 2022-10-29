Керівна верхівка Twitter після звільнення отримає понад 100 мільйонів доларів
Суму між собою розділять три людини.
Після купівлі соціальної мережі Twitter мільярдером Ілоном Маском, три топменеджери залишать компанію. Вони отримають більше ніж 100 мільйонів доларів на трьох. Про це
Головний виконавчий директор Параґ Аґравал, який пропрацював у компанії менше року, претендує на виплату 50 мільйонів доларів. Керівниця юридичного, політичного і трастового відділів Віджая Ґадде може отримати 17 мільйонів, а фінансовий директор компанії Нед Сіґал збагатиться на 37 мільйонів доларів.
Аґравал та його заступники мали право на вихідну допомогу в еквіваленті річної заробітної плати і виплату неінвестованих акцій, якщо Twitter буде куплений, в ході чого вони можуть втратити роботу роботу, інформує