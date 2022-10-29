Керівна верхівка Twitter після звільнення отримає понад 100 мільйонів доларів

Суму між собою розділять три людини.

Керівна верхівка Twitter після звільнення отримає понад 100 мільйонів доларів
© unsplash.com

Після купівлі соціальної мережі Twitter мільярдером Ілоном Маском, три топменеджери залишать компанію. Вони отримають більше ніж 100 мільйонів доларів на трьох. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Головний виконавчий директор Параґ Аґравал, який пропрацював у компанії менше року, претендує на виплату 50 мільйонів доларів. Керівниця юридичного, політичного і трастового відділів Віджая Ґадде може отримати 17 мільйонів, а фінансовий директор компанії Нед Сіґал збагатиться на 37 мільйонів доларів.

Аґравал та його заступники мали право на вихідну допомогу в еквіваленті річної заробітної плати і виплату неінвестованих акцій, якщо Twitter буде куплений, в ході чого вони можуть втратити роботу роботу, інформує ZN.ua.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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