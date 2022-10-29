Керівна верхівка Twitter після звільнення отримає понад 100 мільйонів доларів

Після купівлі соціальної мережі Twitter мільярдером Ілоном Маском, три топменеджери залишать компанію. Вони отримають більше ніж 100 мільйонів доларів на трьох. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Головний виконавчий директор Параґ Аґравал, який пропрацював у компанії менше року, претендує на виплату 50 мільйонів доларів. Керівниця юридичного, політичного і трастового відділів Віджая Ґадде може отримати 17 мільйонів, а фінансовий директор компанії Нед Сіґал збагатиться на 37 мільйонів доларів.