Соцмережа X планує заробити $100 мільйонів на політичній рекламі — Financial Times

Соціальна мережа X (раніше Twitter) Ілона Маска прагне отримати $100 млн від політичної реклами у 2024 році, таким чином сподіваючись компенсувати втрати доходів, спричинені виходом великих брендів із платформи. Експерти галузі скептично оцінили такі плани. Про це повідомляє Financial Times.

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Цього року Маск скасував заборону на політичну рекламу на платформі, запроваджену колишнім гендиректором Джеком Дорсі — цей крок Маск пояснив «свободою слова».

Відтоді компанія збільшила свої інвестиції у цей напрям, зокрема, нещодавно організувавши захід за участю близько 100 наявних та потенційних політичних клієнтів у Вашингтоні з метою просування своїх рекламних послуг.

Згодом компанія надіслала повідомлення деяким учасникам заходу, в якому йшлося, що вона «будує сучасний глобальний майданчик — місце для зустрічей партій і кандидатів зі своїми виборцями, ставлячи на перший план безпеку бренду і чесність виборів».

В електронному листі, з яким ознайомилася Financial Times, додається, що X має 92,4 млн користувачів у США , 98% з яких є особами, що мають право голосу.

Головний виконавчий директор Лінда Яккаріно повідомила представникам галузі, що вона прагне, щоб у рік великих виборів платформа приносила $100 млн щорічного доходу від політичної реклами, розповіли два джерела видання.

X створила команду з близько 10 осіб, яка провела близько 400 зустрічей і дзвінків з маркетологами, стратегами, учасниками кампаній та групами політичних дій.

Нову команду X з продажу політичної реклами очолює Стен МакГуайр, який раніше працював у відділі політичних продажів для Hulu і Walt Disney.

Крім цього, X найняла сина Яккаріно Метью Мадразо для управління відносинами з республіканцями. А ветерану медійної реклами Джонатану Фелпсу доручили залучати до співпраці групи демократів.

Компанія також оголошує про збільшення кількості вакансій у своїй «зростаючій» команді з продажу політичної реклами напередодні «майбутнього виборчого циклу 2024 року», свідчать оголошення про роботу.

Заробіток на політичній рекламі

Під час проміжних виборів 2018 року X, тоді відома як Twitter , заробила лише близько $3 млн від політичної реклами. Станом на 11 грудня компанія заробила близько $4,7 млн з початку 2023 року на політичній рекламі.

Один із представників політичного маркетингу в США сказав, що багато хто в цьому секторі вважає, що цілі X були занадто високими, оскільки команді не вистачало досвіду роботи у Вашингтоні, а рекламні пропозиції були недостатньо ефективними.

Раніше, під час презентації своїх планів, компанія заявляла про цільовий показник доходу від політичної реклами в розмірі $200 млн, але відтоді переглянула цю цифру, сказав співрозмовник.

«Навіть $100 млн недосяжні. Цифри дезінформують і не відповідають дійсності», — підкреслило джерело.

Виконавчий директор демократичної рекламної групи Authentic Майк Нелліс, яка провела більше десятка кампаній на платформі, сказав, що деякі з його клієнтів відмовляються витрачати гроші на X.

«Наші результати на платформі слабші, ніж у першій половині року. Ми вважаємо, що це тому, що Ілон відштовхує від сайту поміркованих і прогресивних користувачів. Якщо наша цільова аудиторія не досяжна на X, немає сенсу витрачати більше коштів», — резюмував він.