Інтернет від Starlink та грошова компенсація від Київстар — у соцмережах активувалися шахраї

Київстар закликає довіряти виключно офіційній інформації.

На тлі масштабного збою внаслідок хакерської атаки на мережу мобільного оператора Київстар у соцмережах активізувались шахраї, інформує ZN.ua.

Інтернет від Starlink та грошова компенсація від Київстар — у соцмережах активувалися шахраї
© СБУ

У пабліках в месенджерах шириться інформація від імені «директора» Київстару, де він обіцяє безкоштовне підключення до інтернету Starlink, грошову компенсацію за відсутність зв’язку тощо.

У пресслужбі компанії закликали користувачів довіряти лише офіційній інформації.

Там наголосили, що новини про компенсації та терміни оновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії.

Київстар закликав користувачів не ділитися номерами телефонів та особистими даними з підозрілими людьми, оскільки вони можуть виявитися шахраями.

В умовах збою в роботі Київстар стартові пакети оператора lifecell почали продавати через дошки оголошень за ціною, вищою за рекомендовану. У пресслужбі lifecell запевнили, що стартові пакети у достатній кількості є в наявності у фірмових магазинах і в офіційних точках продажу, ціни на них не змінювалися і відповідають рекомендованим.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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