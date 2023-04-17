Лише 1% російських ботів у соцмережах вдається виявити та заблокувати – витік документів Пентагону

Експерти стурбовані тим, що Росія посилює свій вплив на громадську думку в США, що може вплинути на проведення та результати американських виборів.

Соцмережам вдається виявити лише 1% російських ботів © acc.cv.ua

Витік даних Пентагону містить документ, що свідчить про оцінку росіянами рівня виявлення їхніх ботів у соціальних мережах лише на 1%. Згідно з ним, російський уряд став більш успішним у маніпулюванні рейтингами в соцмережах та пошукових системах, ніж раніше, поширюючи через сотні тисяч фейкових акаунтів брехню про українські збройні сили та побічні ефекти від вакцин, йдеться в матеріалі The Washington Post.

У документі, який приписується американській розвідці (достовірність якого не підтверджено), основна увага у поширенні фейків приділяється Головному науково-дослідному обчислювальному центру Росії (ГОЛОВНІВЦ). Установа виконує роботу безпосередньо для адміністрації президента РФ . Російську мережу для проведення кампанії з дезінформації називають "Фабрика". У документі йдеться про те, що цілі російських кампаній впливу включали деморалізацію українців та використання розбіжностей серед західних союзників. Також робиться висновок про «збільшення здібностей Москви контролювати своє внутрішнє інформаційне середовище та просувати проросійські наративи за кордоном».

"Боти переглядають, "лайкають", підписуються та публікують контент, маніпулюють кількістю переглядів, щоб просувати контент у результатах пошуку та списках рекомендацій", - йдеться в документі.

Більшість опитаних The Washington Post експертів стурбовані зростаючим впливом росіян на американські вибори. Адже середній американець-користувач інтернету проводить у соціальних мережах понад 2 години на добу і ці платформи стали основним місцем для розмов про події, культуру та політику.

« Google , Meta та інші намагаються це зупинити, а Росія намагається стати кращою. Цифра, яку ви наводите, говорить нам, що Росія перемагає», – заявив фахівець із дезінформації та професор Школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джонса Хопкінса Томас Рід.

Професор Рід додає, що твердження про 1% виявлення ботів, ймовірно, перебільшене. З цим погоджується частина опитаних The Washington Post експертів, але вони не відкидають зростання російського впливу на американських користувачів соцмереж, а з тим – на американські вибори.

Експерти вважають, що навіть якщо фальшиві акаунти Росії уникають виявлення лише в 90% випадках, а не в 99%, то це означає, що Росія стала значно вмілішою у поширенні своїх поглядів серед користувачів, що нічого не підозрюють, ніж у 2016 році, коли вона об'єднала акаунти ботів з пропагандистами та намагалася впливати на перебіг президентських виборів у США .

«Якби я був урядом США , я поставився б до цього серйозно, але спокійно. Я поговорив би з основними платформами і сказав: "Давайте подивимося на це разом, щоб зрозуміти, наскільки ми можемо довіряти цим твердженням"», – заявив колишній глава агентства кіберзахисту Сполученого Королівства Кіран Мартін.