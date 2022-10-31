США допомогли Україні захиститися від російських кібератак

Україна стала об'єктом частих та серйозних кібератак з 2014 року. Серед іншого, одну з електростанцій було зупинено. За даними ВВС, команда зі США приїжджала в Україну на нетривалу розвідку у грудні 2021 року. Оцінивши ситуацію, вирішили залишитися.

"Ми не виводили команду, ми її посилили", - пояснив ВВС генерал-майор Вільям Дж. Хартман, керуючий CNMF (Національна місія кібербезпеки США).

"Проникнення в комп'ютерні мережі протягом багатьох років мало в основному на меті шпигунство, крадіжку секретів, але останнім часом воно все більше носить воєнізований характер і пов'язане з деструктивними діями, такими як саботаж або підготовка до війни", - підкреслює ВВС.

Редакція зазначила, що американських військових фахівців, які прийшли на допомогу, з 2018 року було перекинуто до країн-союзників, у тому числі до Європи. Сюди не входять такі країни, як Велика Британія, Німеччина чи Франція, які мають своїх експертів.

ВВС вказала на делікатність питання. Після викриття колишнього офіцера розвідки США Едварда Сноудена американцям довелося переконувати інші країни, що хочуть допомагати, а не шпигунити. Як додала радіостанція, вони діляться інформацією зі своїми партнерами, щоб ті могли позбутися хакерів, наприклад, із Росії, а не займаються цим самі. За кілька годин до початку вторгнення 24 лютого кібератака паралізувала американського провайдера супутникового зв'язку, який підтримував українських військових. Багато хто пророкував, що це стане початком хвилі атак, спрямованих на знищення ключових ділянок, у тому числі залізничної мережі.

Однак цього не сталося, зазначає ВВС з посиланням на Хартмана, який наголосив, що росіяни не досягли успіху, бо українці були добре підготовлені до кібератак.