В Україні скоро запрацює сервіс "е-Риба": у МінАПК вважають, що він мінімізує корупційні ризики
Експериментальний проект триватиме два роки.
Кабмін своєю постановою дозволив реалізацію експериментального проекту щодо впровадження декларування права на промислове рибальство та досвідчений лов у електронній формі. Про це
Уточнюється, що уряд ухвалив постанову
"Відтепер суб'єкти рибного господарства, які планують рибалити у промислових масштабах або здійснювати досвідчений вилов, зобов'язані щороку до 1 листопада декларувати право на це шляхом подання відповідної електронної декларації", - зазначають у МінАПК.
Як пояснюють у відомстві, декларація на промислове рибальство та досвідчений вилов формується, підписується та подається в автоматичному режимі до "е-Риби".
Реалізація експериментального проекту триватиме два роки.
У МінАПК упевнені, що новий сервіс зменшить адміністративне навантаження на суб'єкти рибного господарства шляхом спрощення процедури набуття ними документів дозвільного характеру.
Крім того, впровадження можливості надання/отримання адміністративних та інших послуг галузі рибного господарства в електронній формі мінімізує корупційні ризики.
Про початок роботи системи "е-Риба" найближчим часом обіцяють повідомити інформаційні ресурси Держрибагентства.