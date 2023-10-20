В Україні скоро запрацює сервіс "е-Риба": у МінАПК вважають, що він мінімізує корупційні ризики

Експериментальний проект триватиме два роки.

Кабмін своєю постановою дозволив реалізацію експериментального проекту щодо впровадження декларування права на промислове рибальство та досвідчений лов у електронній формі. Про це повідомила прес-служба Мінагрополітики, інформує ZN.ua .

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Уточнюється, що уряд ухвалив постанову №1076 "Про реалізацію експериментального проекту щодо впровадження декларування права на промислове рибальство та досвідчений вилов в електронній формі".

"Відтепер суб'єкти рибного господарства, які планують рибалити у промислових масштабах або здійснювати досвідчений вилов, зобов'язані щороку до 1 листопада декларувати право на це шляхом подання відповідної електронної декларації", - зазначають у МінАПК.

Як пояснюють у відомстві, декларація на промислове рибальство та досвідчений вилов формується, підписується та подається в автоматичному режимі до "е-Риби".

Реалізація експериментального проекту триватиме два роки.

У МінАПК упевнені, що новий сервіс зменшить адміністративне навантаження на суб'єкти рибного господарства шляхом спрощення процедури набуття ними документів дозвільного характеру.

Крім того, впровадження можливості надання/отримання адміністративних та інших послуг галузі рибного господарства в електронній формі мінімізує корупційні ризики.

Про початок роботи системи "е-Риба" найближчим часом обіцяють повідомити інформаційні ресурси Держрибагентства.