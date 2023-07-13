Чатбот зі штучним інтелектом від Google вже доступний в Україні: що він може

Чатбот на основі штучного інтелекту може стати помічником у різних завданнях.

Відсьогодні в Україні став доступним чатбот на основі штучного інтелекту від Google . Тепер українці можуть користуватися всіма можливостями бота Bard українською мовою. Зокрема він вміє давати чіткі відповіді на питання, шукаючи найвідповіднішу інформацію в мережі, повідомило Міністерство цифрової трансформації, інформує ZN.ua .

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Водночас у Google попередили, що Bard – це експеримент, тому його відповіді можуть бути неточними або неприйнятними. Із часом Bard буде помічником для інших сервісів компанії, зокрема Maps, Sheets, Gmail та Docs.

Що може робити Bard:

Давати відповіді голосом.

Експортувати код Python у Replit (на додаток до Google Colab).

Colab). Зберігати історію розмов та переглядати зміни в діалозі.

Ділитися розмовами з іншими людьми.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров додав , що штучний інтелект — це тренд, який вже є частиною нашого життя. Тому кожен має розуміти можливості штучного інтелекту, аби делегувати йому рутинну роботу.

«Можна ігнорувати ШІ чи боятися його. Але краще розібратися в усіх тонкощах, щоб стати успішним професіоналом», - підсумував Федоров.