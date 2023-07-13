Чатбот зі штучним інтелектом від Google вже доступний в Україні: що він може

Чатбот на основі штучного інтелекту може стати помічником у різних завданнях.

Відсьогодні в Україні став доступним чатбот на основі штучного інтелекту від Google. Тепер українці можуть користуватися всіма можливостями бота Bard українською мовою. Зокрема він вміє давати чіткі відповіді на питання, шукаючи найвідповіднішу інформацію в мережі, повідомило Міністерство цифрової трансформації, інформує ZN.ua.

Чатбот зі штучним інтелектом від Google вже доступний в Україні: що він може
© Pexels

Водночас у Google попередили, що Bard – це експеримент, тому його відповіді можуть бути неточними або неприйнятними. Із часом Bard буде помічником для інших сервісів компанії, зокрема Maps, Sheets, Gmail та Docs.

Що може робити Bard:

  • Давати відповіді голосом.
  • Експортувати код Python у Replit (на додаток до Google Colab).
  • Зберігати історію розмов та переглядати зміни в діалозі.
  • Ділитися розмовами з іншими людьми.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров додав, що штучний інтелект — це тренд, який вже є частиною нашого життя. Тому кожен має розуміти можливості штучного інтелекту, аби делегувати йому рутинну роботу.

«Можна ігнорувати ШІ чи боятися його. Але краще розібратися в усіх тонкощах, щоб стати успішним професіоналом», - підсумував Федоров.

Протестувати чатбот Bard від Google можна за посиланням.


Володимир Дедей, ZN.ua





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