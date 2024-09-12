Google програв судовий процес щодо антимонопольного штрафу ЄС у розмірі $2,7 млрд

Після 7 років судових розглядів Google програв суд щодо штрафу на суму 2,42 мільярда євро ($2,7 мільярда), накладеного антимонопольними регуляторами ЄС, повідомляє Reuters, передає mezha.media.

Google програв судовий процес щодо антимонопольного штрафу ЄС у розмірі $2,7 млрд

У 2017 році Європейська комісія оштрафувала найпопулярнішу у світі пошукову систему за використання власного сервісу порівняння цін для отримання несправедливої переваги над меншими європейськими конкурентами.

У 2021 році суд підтримав рішення антимонопольного органу ЄС. Після чого Google подав апеляцію до Суду Європейського Союзу в Люксембурзі. В судовому рішенні зазначено, що законодавство ЄС передбачає покарання не за наявність домінуючого становища, а за його неправомірне використання.

«Зокрема, забороняється така поведінка підприємств, які займають домінуюче становище, що перешкоджає конкуренції і, таким чином, може завдати шкоди окремим підприємствам та споживачам», — вказано в рішенні суду.

За останнє десятиліття компанія Google отримала антимонопольних штрафів від ЄС на суму 8,25 мільярда євро. Компанія також оскаржила рішення, які стосуються її мобільної операційної системи Android і рекламного сервісу AdSense і зараз чекає на рішення суду.





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Google програв судовий процес щодо антимонопольного штрафу ЄС у розмірі $2,7 млрдGoogle програв судовий процес щодо антимонопольного штрафу ЄС у розмірі $2,7 млрд
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