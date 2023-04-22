Суд у РФ оштрафував власника «Вікіпедії» на 1,5 млн рублів за статтю про бої під Охтиркою – росЗМІ

Це вже п’ятий штраф для Wikimedia Foundation Inc. у Росії за відмову видалити інформацію

Російські суди продовжують штрафувати власника «Вікіпедії» за відмови щодо видалення статей про російську агресію в Україні – 20 квітня Wikimedia Foundation Inc. отримав штраф у 1,5 млн рублів (18 тис. доларів або близько 660 тис. грн), повідомляє пропагандистська агенція ТАСС. За її даними, суддя наклав штраф за відмову видалити з ресурсу інформацію про бої за Охтирку Сумської області, яку російські війська не змогли захопити, інформує ZN.ua .

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За даними «Інтерфакса» це вже п’ятий штраф для Wikimedia Foundation Inc. у РФ за відмови видалити інформацію про російську агресію в Україні. Загальна сума штрафів тепер складає 5,6 млн рублів.

Перший штраф стосувався видалення статті про звірства росіян у Бучі. Аналогічні штрафи стосувалися статей «Битва за Київ», «Воєнні злочини під час російського вторгнення в Україну» та «Обстріл лікарні у Маріуполі». Пізніше суд призначив штраф за відмову видалити інформацію про російські військові підрозділи, що брали участь у вторгненні в Україну: 74 гвардійську мотострілецьку бригаду, 138 окрему мотострілецьку бригаду та 92 ракетну бригаду.