Суд у РФ оштрафував власника «Вікіпедії» на 1,5 млн рублів за статтю про бої під Охтиркою – росЗМІ

Це вже п’ятий штраф для Wikimedia Foundation Inc. у Росії за відмову видалити інформацію

Російські суди продовжують штрафувати власника «Вікіпедії» за відмови щодо видалення статей про російську агресію в Україні – 20 квітня Wikimedia Foundation Inc. отримав штраф у 1,5 млн рублів (18 тис. доларів або близько 660 тис. грн), повідомляє пропагандистська агенція ТАСС. За її даними, суддя наклав штраф за відмову видалити з ресурсу інформацію про бої за Охтирку Сумської області, яку російські війська не змогли захопити, інформує ZN.ua.

Суд у РФ оштрафував власника «Вікіпедії» на 1,5 млн рублів за статтю про бої під Охтиркою – росЗМІ
Вікіпедія відстоює право користувачів на правду про війну
© Википедия

За даними «Інтерфакса» це вже п’ятий штраф для Wikimedia Foundation Inc. у РФ за відмови видалити інформацію про російську агресію в Україні. Загальна сума штрафів тепер складає 5,6 млн рублів.

Перший штраф стосувався видалення статті про звірства росіян у Бучі. Аналогічні штрафи стосувалися статей «Битва за Київ», «Воєнні злочини під час російського вторгнення в Україну» та «Обстріл лікарні у Маріуполі». Пізніше суд призначив штраф за відмову видалити інформацію про російські військові підрозділи, що брали участь у вторгненні в Україну: 74 гвардійську мотострілецьку бригаду, 138 окрему мотострілецьку бригаду та 92 ракетну бригаду.


Стас Константинов, ZN.ua





Интересные новости
У Луцьку засудили чоловіка, котрий розказував у Telegram, де роздають повістки – скільки далиУ Луцьку засудили чоловіка, котрий розказував у Telegram, де роздають повістки – скільки дали
Лише 1% російських ботів у соцмережах вдається виявити та заблокувати – витік документів ПентагонуЛише 1% російських ботів у соцмережах вдається виявити та заблокувати – витік документів Пентагону
Маск заявив, що ЗМІ мають твітити не більше 10 разів на день, хоча сам публікує у рази більшеМаск заявив, що ЗМІ мають твітити не більше 10 разів на день, хоча сам публікує у рази більше
Росіяни намагаються шпигувати і у Tinder - Die WeltРосіяни намагаються шпигувати і у Tinder - Die Welt
Двоє експрацівників СБУ допомагають кібератакам ФСБ РФ на УкраїнуДвоє експрацівників СБУ допомагають кібератакам ФСБ РФ на Україну
Блок рекламы


Похожие новости
Канадська інвесткомпанія придбала власника PornhubКанадська інвесткомпанія придбала власника Pornhub
Последние новости
Подгружаем последние новости