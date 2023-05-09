У медичній інформаційній системі Helsi виявили численні приписки щодо кількості відвідувань медзакладів українцями

У тисячі разів більше за фактичні звернення. Це оплачувалося коштом держави.

Лікарі приписують собі візити українців, отримуючи гроші за пацієнтів, яких насправді не було. Такі випадки визнав міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко, передає кореспондент "УП. Життя", інформує ZN.ua.

У медичній інформаційній системі Helsi виявили численні приписки щодо кількості відвідувань медзакладів українцями

"Щодо флуду – кількості відвідувань, яких де-факто не було – ми їх бачимо. Ми виявляємо пацієнтів, яких приходило в тисячі разів більше за звернення, і починаємо реагувати досить серйозно", – сказав міністр під час зустрічі з журналістами.

За словами Ляшка, нещодавня постанова МОЗ розблокує проведення моніторингу для НСЗУ і допоможе вирішити питання флуду.

"Вони будуть в автоматичну базу відшиватись, показувати буде сама система, що там Ляшко кожного дня приходить на реабілітацію чи амбулаторний прийом, і якщо накопичено велика кількість таких Ляшко, воно зразу буде показувати, горіти червоним", - зазначив міністр.

"Ми відправлятимемо бригаду, яка буде на місці розбиратись, що відбувається", – додав він.

Також у МОЗ очікують на запуск кабінету пацієнта. Ляшко каже, що у відомстві планували запустити смс-інформування пацієнтів про кожен візит до лікаря, де буде вказано, яку суму витрат покрила держава.

"Наприклад, буде сповіщення, що ви були в лікаря і ваш візит компенсований державою для цього закладу на таку-то суму коштів. Щоб люди розуміли, що кожен візит і кожна послуга в системі охорони здоров‘я через програму медичних гарантій оплачується", – розповів міністр.

Утім, запровадити таку послугу досить дорого в умовах війни.

Очільник МОЗ додав, що є кілька варіантів, як людина буде отримувати ці повідомлення: це може бути в "Дії" або в Helsi.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Активісти розпочали полювання на відеокамери окупантівАктивісти розпочали полювання на відеокамери окупантів
У Gmail з'явилися сині галочки верифікації: що зміниться для користувачівУ Gmail з'явилися сині галочки верифікації: що зміниться для користувачів
У медичній інформаційній системі Helsi виявили численні приписки щодо кількості відвідувань медзакладів українцямиУ медичній інформаційній системі Helsi виявили численні приписки щодо кількості відвідувань медзакладів українцями
Дискредитували вище військово-політичне керівництво – СБУ викрило мережу ботофермДискредитували вище військово-політичне керівництво – СБУ викрило мережу ботоферм
Axios: Як Google намагається протистояти у сфері ШІ компаніям Microsoft та OpenAIAxios: Як Google намагається протистояти у сфері ШІ компаніям Microsoft та OpenAI
Блок рекламы


Похожие новости
США та Британія ввели санкції щодо банди росіян-кіберзлочинцівСША та Британія ввели санкції щодо банди росіян-кіберзлочинців
Маск хотів відкласти угоду щодо покупки Twitter через побоювання початку третьої світової війниМаск хотів відкласти угоду щодо покупки Twitter через побоювання початку третьої світової війни
Последние новости
Подгружаем последние новости