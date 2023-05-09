У медичній інформаційній системі Helsi виявили численні приписки щодо кількості відвідувань медзакладів українцями

У тисячі разів більше за фактичні звернення. Це оплачувалося коштом держави.

Лікарі приписують собі візити українців, отримуючи гроші за пацієнтів, яких насправді не було. Такі випадки визнав міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко, передає кореспондент "УП. Життя", інформує ZN.ua .

"Щодо флуду – кількості відвідувань, яких де-факто не було – ми їх бачимо. Ми виявляємо пацієнтів, яких приходило в тисячі разів більше за звернення, і починаємо реагувати досить серйозно", – сказав міністр під час зустрічі з журналістами.

За словами Ляшка, нещодавня постанова МОЗ розблокує проведення моніторингу для НСЗУ і допоможе вирішити питання флуду.

"Вони будуть в автоматичну базу відшиватись, показувати буде сама система, що там Ляшко кожного дня приходить на реабілітацію чи амбулаторний прийом, і якщо накопичено велика кількість таких Ляшко, воно зразу буде показувати, горіти червоним", - зазначив міністр.

"Ми відправлятимемо бригаду, яка буде на місці розбиратись, що відбувається", – додав він.

Також у МОЗ очікують на запуск кабінету пацієнта. Ляшко каже, що у відомстві планували запустити смс-інформування пацієнтів про кожен візит до лікаря, де буде вказано, яку суму витрат покрила держава.

"Наприклад, буде сповіщення, що ви були в лікаря і ваш візит компенсований державою для цього закладу на таку-то суму коштів. Щоб люди розуміли, що кожен візит і кожна послуга в системі охорони здоров‘я через програму медичних гарантій оплачується", – розповів міністр.

Утім, запровадити таку послугу досить дорого в умовах війни.

Очільник МОЗ додав, що є кілька варіантів, як людина буде отримувати ці повідомлення: це може бути в "Дії" або в Helsi.