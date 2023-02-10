США та Британія ввели санкції щодо банди росіян-кіберзлочинців

Група Trickbot атакувала органи влади та критично важливу інфраструктуру, інформує ZN.ua.

США та Британія ввели санкції щодо банди росіян-кіберзлочинців
© unsplash/keepcoding_school

США та Велика Британії ввели санкції проти сімох громадян Російської Федерації, яких підозрюють у кіберзлочинах проти американських та британських органів влади, організацій та громадян. Про це йдеться на сайтах Мінфіну США та уряду Великої Британії.

Зокрема, під санкції потрапили Валентін Карягін (псевдонім Глобус), Максім Міхайлов (псевдоніми Багет та MaxMS76), Дмітрій Плєшевскій (псевдонім Ісільдур), Міхаіл Іскрицкій (псевдонім Тропа), Віталій Ковальов (псевдоніми: Бен та Бентлі), Іван Вахромєєв (псевдоніми: Гриб та ivanalert) та Валерій Сєдлєцкій (псевдонім Стрікс).

Всі вони, за даними Мінфіну США, входили до складу кіберзлочинного групування Trickbot, яке займалося розробкою та впровадженням комп'ютерних вірусів. Їх використовували для крадіжки фінансових даних. Вперше діяльність угруповання виявили у 2016 році.

За даними америкнських правоохоронців, віруси Trickbot вразили мільйони комп'ютерів у всьому світі. У розпал пандемії коронавірусу у 2020 році Trickbot атакував лікарні та медичні центри, запустивши хвилю атак програм-вимагачів на лікарні по всій території США.

У Великій Британії учасників угруповання Trickbot підозрюють у створенні двох програм-вимагачів Conti та Ryuk, жертвами яких стали щонайменше 149 користувачів. Завдані ними збитки оцінюються в ?27 млн.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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