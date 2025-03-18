TON різко зріс на тлі виїзду Дурова з Франції

Засновнику Telegram Павлу Дурову дозволили тимчасово покинути Францію, де його звинувачують у численних правопорушеннях, пов’язаних зі сприянням організованій злочинності. Про це повідомляє Yahoo Finance з посиланням на джерела інформаційного агентства AFP.

TON різко зріс на тлі виїзду Дурова з Франції
Фото: instagram.com/durov

Дуров перетнув кордони Франції 15 березня із дозволу влади. Згідно з іншим джерелом, суддя-слідчий дозволив йому покинути Францію на кілька тижнів.

Зазначається, що суддя задовольнив прохання бізнесмена про зміну умов його утримання під вартою ще кілька днів тому. За даними одного з джерел, Дуров літаком вирушив до Дубаю.

На запит агентства AFP, речниця Telegram відмовилася надати коментар, повідомивши, що компанія оприлюднить заяву пізніше.

Зростання TON

На тлі цієї новини монета Toncoin (TON) зросла приблизно на 20% за годину. За даними CoinGlass, обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на актив перетнув відмітку в $2,75 млн. Близько $700 000 ліквідацій припало на лонг-позиції, $2 млн — на шорт-позиції.

На момент написання новини TON торгується поблизу $3,46.

 





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