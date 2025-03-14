Перша українська криптобіржа Kuna закрила депозити та оголосила дату припинення роботи

Перша українська криптовалютна криптобіржа Kuna з 12 березня закрила приймання депозитів у рамках підготовки до повного припинення роботи. Компанія розіслала клієнтам відповідні повідомлення. Про це заявив засновник криптобіржі Михайло Чобанян у своєму Telegram-каналі.

Перша українська криптобіржа Kuna закрила депозити та оголосила дату припинення роботи
Фото: ain.ua

«До 30 квітня, будь ласка, заберіть свої кошти. Саме до 30-го, бо з 1 травня сервери вже не працюватимуть, і вивести кошти можна буде лише через звернення по email. А це буде довго та незручно, насамперед для вас», — зазначив Чобанян.

Він також повідомив, що має намір сфокусуватися на проєктах у сферах GovTech і штучного інтелекту.





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