2023-01-14
Українська «Вікіпедія» назвала найпопулярніші статті 2022 року
Найбільшою популярністю користувалася стаття, присвячена повномасштабному вторгненню Росії, інформує
"Вікіпедія" назвала найпопулярніші статті в Україні© Википедия
Громадська організація «Вікімедія Україна» проаналізувала статистику відвідування українського сегменту онлайн-енциклопедії та
Статтю «Російське вторгнення в Україну (2022)» відвідали понад 3,8 мільйона разів. На другому місці розмістилася стаття «Арестович Олексій Миколайович» (понад 2,2 мільйона переглядів), а на третьому – «Україна» (1,8 мільйона).
Фаїна Вауліна, ZN.ua