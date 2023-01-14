Українська «Вікіпедія» назвала найпопулярніші статті 2022 року

Найбільшою популярністю користувалася стаття, присвячена повномасштабному вторгненню Росії, інформує ZN.ua.

Українська «Вікіпедія» назвала найпопулярніші статті 2022 року
"Вікіпедія" назвала найпопулярніші статті в Україні
© Википедия

Громадська організація «Вікімедія Україна» проаналізувала статистику відвідування українського сегменту онлайн-енциклопедії та назвала найпопулярніші статті. Так, на першому місці розмістилася стаття, присвячена початку повномасштабного вторгнення Росії.

Статтю «Російське вторгнення в Україну (2022)» відвідали понад 3,8 мільйона разів. На другому місці розмістилася стаття «Арестович Олексій Миколайович» (понад 2,2 мільйона переглядів), а на третьому – «Україна» (1,8 мільйона).


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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Українська «Вікіпедія» назвала найпопулярніші статті 2022 рокуУкраїнська «Вікіпедія» назвала найпопулярніші статті 2022 року
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