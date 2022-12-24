Хакери КНДР з 2017 року вкрали віртуальних товарів на $1.2 млрд – розвідка

Кіберзлочинці, які працюють на уряд Північної Кореї, з 2017 року вкрали віртуальних активів по всьому світу на 1.5 трильйона вон (1.2 мільярда доларів), повідомляє розвідка Південної Кореї, передає The Independent .

Близько 800 млрд вон ($626 млн) вкрадено 2022 року. Понад 100 млрд вон ($78 млн) із загальної суми припадає на власність Південної Кореї.

Очікується, що північнокорейські хакери проведуть ще більше кібератак наступного року, щоб вкрасти передові південнокорейські технології та конфіденційну інформацію про зовнішню політику та національну безпеку Південної Кореї.

Раніше цього місяця високопоставлені дипломати зі США , Південної Кореї та Японії домовилися активізувати зусилля щодо припинення незаконної кібердіяльності Північної Кореї. У лютому група експертів ООН заявила, що Північна Корея продовжує красти сотні мільйонів доларів із фінансових установ та криптовалютних фірм та бірж.

За словами експертів, Північна Корея звернулася до крипто-хакерства та іншої незаконної кібер-діяльності як до джерела такої необхідної іноземної валюти для підтримки своєї крихкої економіки та фінансування ядерної програми після жорстких санкцій ООН та пандемії COVID-19.