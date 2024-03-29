Хакери Head Mare злили дані про компанію, яка будує ядерні об'єкти в ОРДЛО

Хакери з міжнародної групи Head Mare на своїй Х-сторінці виклали документи компанії "Промгідромеханізація" (АО ПГМ).

Як зазначається в інтернеті та на скрінах з повідомлення, підприємство виконує роботи на об'єктах Міноборони РФ, "Росатому" і території тимчасово окупованих районів Донецької області, інформує Апостроф.

У розпорядженні громадськості таким чином опинилися креслення ядерного об'єкта "476" (т.зв "Новый источник").

Кіберактивістам вдалося розсекретити особисті дані працівників, задіяних до проектів компанії.

Також у відкритий доступ потрапили координати "ФГУП ПО "Маяк", який у документації звучить як "об'єкт 476".

Як повідомляє сторінка групи, злив документів є своєрідним вітанням Леоніду Серпуховітіну, директору дирекції проектів ядерної галузі "ПГМ", з відпусткою. Графік відпусток оприлюднено.


Іван Троянов, Апостроф





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