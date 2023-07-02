Хакери розсилають на електронні пошти фейкові листи про відпустки для воїнів ЗСУ

Вміст такого листа не можна відкривати.

Управління стратегічними комунікаціями Збройних сил України попередило про фішингову атаку на електронні пошти. Там повідомили , що ворог розсилає фейкові листи про відпустки для захисників нашої країни, інформує ZN.ua .

Вороги атакують українців фішинговими листами © unsplash/nahelabdlhadi

"Отримавши такий лист, не відкривайте і не клацайте на файли, додані в лист, і на посилання в самому листі", - йдеться у повідомленні.

У Страткомі також додали, що такі листи слід позначати як фішинг. Якщо лист надійшов на службові адреси електронної пошти, необхідно повідомити про це відповідальний підрозділ кібербезпеки та, по можливості, команду реагування на кіберінциденти.