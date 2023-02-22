2023-02-22
Від імені Печерського райсуду: хакери знову атакують українців шкідливими листами
Листи містять програму для віддаленого доступу до комп’ютера, інформує
Хакери знову атакують комп'ютери українців© unsplash/nahelabdlhadi
Хакери знову намагаються атакувати українців, використовуючи розсилку листів нібито від імені органів державної влади, відомих установ та організацій. На цей раз Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала масове розповсюдження листів начебто від імені Печерського районного суду Києва,
Фаїна Вауліна, ZN.ua