Від імені Печерського райсуду: хакери знову атакують українців шкідливими листами

Листи містять програму для віддаленого доступу до комп’ютера, інформує ZN.ua.

Від імені Печерського райсуду: хакери знову атакують українців шкідливими листами
Хакери знову атакують комп'ютери українців
© unsplash/nahelabdlhadi

Хакери знову намагаються атакувати українців, використовуючи розсилку листів нібито від імені органів державної влади, відомих установ та організацій. На цей раз Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала масове розповсюдження листів начебто від імені Печерського районного суду Києва, повідомляє Держспецзв’язку.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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