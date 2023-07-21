Мешканка Молдови у TikTok закликала вбивати українців

Жінка називала українців «фашистами».

Мешканка Молдови опублікувала відео в TikTok, у якому назвала українців «фашистами», котрих треба було знищити ще під час Другої світової війни. За це її оштрафували на 25 тисяч леїв (близько 1440 доларів), повідомила місцева генпрокуратура, інформує ZN.ua.

Мешканка Молдови у TikTok закликала вбивати українців
© Pexels

Громадянка Молдови та Румунії була в гостях у знайомих у Синжерейському районі. 30-річна жінка одягла на голову радянський військовий кашкет і під час стріму у TikTok сказала, що українські діти мають «вмирати ще немовлятами», а вся нація повинна бути знищена.

«Вона заявила, що «українці - це фашисти», а її країна «гине» через їхню присутність. Тобто публічно розпалювала ненависть та провокувала ворожнечу, аби принизити національну честь і гідність українського народу», - підкреслили в прокуратурі.

Правоохоронці зауважили, що під час суду жінка повністю визнала свою вину.


Володимир Дедей, ZN.ua





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