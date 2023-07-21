Мешканка Молдови у TikTok закликала вбивати українців

Жінка називала українців «фашистами».

Мешканка Молдови опублікувала відео в TikTok, у якому назвала українців «фашистами», котрих треба було знищити ще під час Другої світової війни. За це її оштрафували на 25 тисяч леїв (близько 1440 доларів), повідомила місцева генпрокуратура, інформує ZN.ua .

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Громадянка Молдови та Румунії була в гостях у знайомих у Синжерейському районі. 30-річна жінка одягла на голову радянський військовий кашкет і під час стріму у TikTok сказала, що українські діти мають «вмирати ще немовлятами», а вся нація повинна бути знищена.

«Вона заявила, що «українці - це фашисти», а її країна «гине» через їхню присутність. Тобто публічно розпалювала ненависть та провокувала ворожнечу, аби принизити національну честь і гідність українського народу», - підкреслили в прокуратурі.

Правоохоронці зауважили, що під час суду жінка повністю визнала свою вину.