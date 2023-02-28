Канада заблокувала використання TikTok на пристроях держслужбовців

Канада заблокувала використання програми TikTok на державних електронних пристроях. Як повідомляє CNN , на такі пристрої не можна буде завантажити програму, а вже встановлені версії будуть видалені.

«Після перевірки TikTok директор з інформаційних технологій Канади визначив, що він є неприйнятним рівнем ризику для конфіденційності та безпеки», — йдеться у заяві секретаріату казначейства країни.