2023-02-28
Канада заблокувала використання TikTok на пристроях держслужбовців
Програму не можна буде встановити, а вже встановлені - будуть видалені, інформує
Канада заборонила держслужбовцям користуватися TikTok© unsplash/solenfeyissa
Канада заблокувала використання програми TikTok на державних електронних пристроях. Як повідомляє
«Після перевірки TikTok директор з інформаційних технологій Канади визначив, що він є неприйнятним рівнем ризику для конфіденційності та безпеки», — йдеться у заяві секретаріату казначейства країни.
Фаїна Вауліна, ZN.ua