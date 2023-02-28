Канада заблокувала використання TikTok на пристроях держслужбовців

Програму не можна буде встановити, а вже встановлені - будуть видалені, інформує ZN.ua.

Канада заблокувала використання TikTok на пристроях держслужбовців
Канада заборонила держслужбовцям користуватися TikTok
© unsplash/solenfeyissa

Канада заблокувала використання програми TikTok на державних електронних пристроях. Як повідомляє CNN, на такі пристрої не можна буде завантажити програму, а вже встановлені версії будуть видалені.

«Після перевірки TikTok директор з інформаційних технологій Канади визначив, що він є неприйнятним рівнем ризику для конфіденційності та безпеки», — йдеться у заяві секретаріату казначейства країни.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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