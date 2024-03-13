TikTok на межі заборони в США - Палата представників не послухалась Трампа

За закон проголосували як республіканці, так і демократи

TikTok на межі заборони в США - Палата представників не послухалась Трампа
© pixabay.com

Палата представників проголосувала за текст закону, за яким TikTok у США можуть повністю вивести із легальної сфери діяльності, якщо мобільний додаток не відокремиться від китайської материнської компанії ByteDance. Для компанії – це серйозний виклик, оскільки за підрахунками CNN, в США ним користується приблизно 170 млн американців, інформує ZN.ua.

За закон проголосували як республіканці, так і демократи. Водночас показово, що ухвалення законопроекту через контрольовану Республіканською партією Палату представників відбулося, коли колишній екс-президент США і потенційний кандидат у президенти на новий термін Дональд Трамп заявив, що виступає проти заборони платформи.

Що буде з TikTok, якщо закон схвалить Сенат?

У разі прийняття законопроекту і Сенатом, TikTok матиме не більше 5 місяців, щоб повністю відділити себе від основної компанії в КНР. якщо цього не відбудеться, уряд надасть розпорядження всім концентраторам мобільних додатків вилучити додаток з платформ. Таким чином додаток не буде підтримуватись, а доля вже встановлений додатків скоріше всього закінчиться їх вилученням.

Автори закону вважають, що соцмережа TikTok є загрозою національній безпеці. Основний аргумент полягає у тому, що китайський уряд може використати цей додаток, тиснучи на компанію. Зокрема дані користувачів можуть опинитися або вже є у розпорядженні китайської влади і розвідки. Таким чином конфіденційна інформація користувачів США може використовуватись для маніпуляцій.

Китай вважає голосування "актом залякування"

TikTok вважає, що таке голосування і просування законопроєкту не є обґрунтованим і пропонує поставитись до фактів, а не намірів. Міністерство закордонних справ Китаю назвало відповідний законопроєкт “актом залякування”. Відповідний коментар заявився безпосередньо перед голосуванням за нього.

Мережа TikTok відома тим, що неодноразово ставала джерелом просування антиукраїнських наративів. У соцмережі TikTok розганяють інформацію про те, що начебто України як держави не існує, а СРСР офіційно не припиняв існування. Фейкороби пишуть, що «війни офіційно немає» і президент «не може продовжувати воєнний стан». У Центрі стратегічних комунікацій SPRAVDI назвали такі тези маячнею і зробили спростування цієї брехні.

Фактчекери зазначили, що у 1991 році міжнародна спільнота визнала Україну незалежною державою, а підписання Біловезької угоди констатувало фактичний розпад СРСР. Також 24 лютого 2022 року в Україні запровадили воєнний стан, який передбачає надання необхідних для відвернення загрози повноважень органам влади. У законодавстві нічого не сказано про те, що його не можна продовжувати. А «стан війни» – це виключно процес зовнішньої політики держави, який має формалізувати стан між країнами. Аби перебувати у стані війни, не обов?язково оголошувати його офіційно. Воєнного стану цілком достатньо, щоб дотримуватися всіх необхідних процедур, що стосуються оборони», - підкреслили у SPRAVDI.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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