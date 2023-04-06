Заборона на TikTok: у Мінцифри прокоментували чутки

У деяких країнах світу наклали обмеження щодо використання сервісу TikTok. Зокрема там вже заблокували TikTok на смартфонах державних службовців. Однак в Україні заборони на TikTok наразі немає. Обмежувати цей популярний відеохостинг поки що ніхто не має наміру.

У Мінцифри розповіли про заборону на TikTok

У цьому, зокрема, запевнив співгромадян міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю, яке він дав одному з українських ЗМІ.

"Таких розмов зараз немає. Ми уважно стежимо за тим, що відбувається в інших країнах. Але таких розмов і конкретних дій у цьому напрямку немає поки що", – запевнив міністр.

Слід зауважити, що TikTok, який спочатку мав реноме молодіжної соцмережі для розміщення легкого, в основному розважального контенту, давно вже переріс ці рамки. В загоні активних користувачів TikTok з'явилося чимало дорослих серйозних людей, які відносять себе і дійсно належать до ділових кіл. Отже тепер запостити відео в TikTok вважають за свій обов'язок багато бізнесменів, чиновників і політиків.

У Мінцифри розповіли про заборону на TikTok

Таким чином, цей китайський відеохостинг у багатьох країнах вже перевершив за популярністю Instagram, який здавалося ніхто і ніколи не зможе посунути. Серед українських тіктокерів також є чимало представників вітчизняного істеблішменту.

А тим часом, заборони на використання TikTok держслужбовцями вже наклали у Канаді, Великій Британії, Новій Зеландії та деяких інших країнах. На тлі цих заборон напружилися й українські політики. Однак поки що вони можуть спати спокійно. У тому числі й на засіданнях Ради, коли колеги та журналісти знімають їхній безтурботний сон, аби потім викласти в TikTok.

Тим часом нагадаємо, що повідомляти щодо "прильотів" ворожих ракет і дронів ні в TikTok, ні в інших соцмережах не можна. Винних, які розмістили повідомлення або відео з місця прильоту, можуть покарати штрафом у розмірі до 51 тисячі гривень.


Марченко Любов, Тудей





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