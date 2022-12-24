TikTok визнає, що стежив за журналістом FT

Китай вкрав більше американських даних, "ніж решта країн разом узятих", інформує ZN.ua.

TikTok визнає, що стежив за журналістом FT

ByteDance, китайська батьківська компанія TikTok, заявила, що її співробітники дійсно отримували доступ до даних користувачів, повідомляє FT.

Влітку чотири співробітники групи внутрішнього аудиту ByteDance, два — у США та два — в Китаї, отримали доступ до IP-адрес та інших особистих даних журналістки FT Крістіни Крідл, щоб з'ясувати, чи знаходилася вона поблизу співробітників ByteDance, повідомила компанія. Проте компанії не вдалося виявити жодних витоків.

Журналіст BuzzFeed та низка користувачів, пов'язаних з репортерами через їхні акаунти в TikTok, також стали об'єктами атак.

З червня FT опублікувала серію матеріалів під керівництвом Крідл, у яких розповідалося про те, що з початку цього року десятки співробітників залишили лондонський офіс TikTok. Деякі повідомляли, що працювали по 12 годин на день або були знижені на посаді після відпустки.

Результати внутрішнього розслідування, проведеного компанією ByteDance, були оголошені сьогодні в електронному листі співробітникам, про що вперше повідомила газета New York Times. Приводом для розслідування стала стаття у Forbes про те, що законодавці заборонили додаток у США через проблеми з конфіденційністю та безпекою.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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TikTok визнає, що стежив за журналістом FTTikTok визнає, що стежив за журналістом FT
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