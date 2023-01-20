TikTok має дотримуватися нових правил ЄС або зіткнеться із забороною – комісар ЄС

Комісар ЄС із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що "неприйнятно", що користувачі платформи можуть за лічені секунди отримати доступ до "шкідливого, а іноді навіть небезпечного для життя контенту", пише Bloomberg.

Топ-чиновник зробив цю заяву після того, як у четвер провів відеодзвінок із генеральним директором TikTok Шоу Зі Чу.

"З молодшою аудиторією приходить і більша відповідальність", — написав Бретон. Він також висловив стурбованість тим, що деякі співробітники китайської материнської компанії ByteDance Ltd. шпигували за журналістами і що компанія передає особисті дані за межі Європи.

Відповідно до закону про цифрові послуги, який компанії мають виконати до 1 вересня, великі інтернет-платформи повинні дотримуватись довгого списку правил модерації контенту, або штрафувати в розмірі до 6% від річного доходу, або бути забороненими в країнах ЄС.

"Ми без вагань застосуємо весь обсяг санкцій для захисту наших громадян, якщо аудиторські перевірки не покажуть повної відповідності", — написав Бретон. Комісар закликав Чу дотримуватись DSA до настання крайнього терміну у вересні.

Бретон також сказав Чу, що TikTok буде одним із перших об'єктів перевірки комісії в рамках DSA, повідомив Bloomberg помічник Бретона. Він сказав, що якби правила були прийняті сьогодні, то питання про заборону TikTok було б розглянуто.

Керолайн Грір, представник TikTok, заявила, що компанія має намір дотримуватися DSA та інших правил ЄС.

Раніше чиновники ЄС займали набагато менш різку позицію до TikTok, ніж законодавці США . Однак дедалі більше політиків у Європі висловлюють стурбованість з приводу TikTok, особливо після того, як компанія визнала, що деякі співробітники отримали доступ до даних репортерів у спробі виявити витік у компанії.

Після розмови з Чу Бретон опублікував у своєму блозі повідомлення, яке виглядало як тонко завуальована загроза на адресу TikTok.

У повідомленні не називалася компанія, але згадувалися платформи, популярні серед молоді завдяки вірусним відео, що запам'ятовується, і говорилося, що вони "заплямовані" скандалами. Бретон провів порівняння з "вовком в овечій шкурі", який порушує "серйозні геополітичні проблеми" під час відправлення даних за межі Європи.

"Одна з найсерйозніших проблем полягає в тому, що дані, зібрані цими платформами, можуть бути використані іншими країнами для одержання політичної чи економічної вигоди, - написав Бретон. - Це може включати використання даних для цільової реклами або політичних маніпуляцій, що може значне. впливом геть політичний ландшафт нашого континенту".

Бретон заявив, що ЄС не заборонятиме платформи довільно. ЄС має "чіткі та сильні правила", яким платформи повинні дотримуватися. "Але, на жаль, ми не можемо покладатися лише на добру волю", - шкодує Бретон. — Враховуючи, що деякі платформи відіграють особливо важливу роль у житті наших молодих громадян, ми особливо пильно стежитимемо за тим, щоб вони дотримувалися всіх відповідних правил і поважали права своїх користувачів».