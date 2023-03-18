У Чехії посадовцям заборонили використовувати TikTok

Про таке рішення оголосили державні органи та деякі приватні компанії країни, інформує ZN.ua.

У Чехії посадовцям заборонили використовувати TikTok
© unsplash/solenfeyissa

Державні органи та підприємства, а також приватні компанії в Чехії заборонили своїм співробітникам використовувати TikTok на робочих комп'ютерах та телефонах з міркувань безпеки. Про це повідомляє Radio Pague International.

Крім того, заборона часто поширюється і на особисті пристрої, якщо співробітники використовують їх для роботи.

Розпорядження на підставі попередження Національного управління кібербезпеки та інформаційної безпеки Чехії випустили канцелярія Сенату та міністерства країни. Аналогічне рішення ухвалили, наприклад, напівдержавна енергетична компанія ?EZ, Академія наук Чехії, Чесько-Моравська конфедерація профспілок, банк ?SOB, а також деякі інші установи, організації і компанії.

Раніше про таке рішення повідомила мерія Праги. Міністерство оборони Чехії також заборонило встановлювати на пристрої китайську програму WeChat.

Лише деякі державні установи Чехії мали власний обліковий запис у TikTok, зокрема, Адміністрація уряду Чеської Республіки, яка вже видалила його. Минулого тижня Національне управління кібербезпеки та інформаційної безпеки країни (N?KIB) випустило попередження проти використання TikTok на пристроях з доступом до важливих інформаційних систем. За словами N?KIB, цей додаток становить загрозу безпеці.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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У Чехії посадовцям заборонили використовувати TikTokУ Чехії посадовцям заборонили використовувати TikTok
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