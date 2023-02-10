TikTok заблокував понад 1500 російьких ботів, які працювали на європейську авдиторію

Створені у Росії боти маскувались під європейських користувачів, інформує ZN.ua.

TikTok заблокував понад 1500 російьких ботів, які працювали на європейську авдиторію

Китайська компанія TikTok заблокувала найбільшу з початку повномасштабної російської агресії в Україні мережу російських ботів, які використовувалися для пропаганди серед європейців. Про це пише Bloomberg із посиланням на звіт компанії для Євросоюзу.

У звіті йдеться про те, що створені у Росії боти маскувались під європейських користувачів та публікували контент на тему війни в Україні німецькою, англійською та італійською мовами – для цього вони використовували спеціальні програми синтезу мови. У публікаціях пропагувалась проросійська позиція. Мережа діяла в Росії, але була націлена переважно на жителів Німеччини, Італії та Великої Британії.

Загалом компанія заблокувала 1686 подібних облікових записів. Пропагандистська мережа функціонувала з липня по вересень 2022 року. Ці облікові записи мали понад 133 тисячі підписників.

Крім цього, TikTok обмежив доступ до 18 акаунтів з Грузії, які вдавали з себе новинні агенції і розповсюджували інформацію на підтримку війни в Україні. Облікові записи орієнтувалася на російськомовну аудиторію в Казахстані, Білорусі та Україні.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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