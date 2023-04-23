Рада може ввести кримінальну відповідальність за загрозу нацбезпеці за допомогою ботів у соцмережах

Щоправда, низка ЗМІ встигли охрестити законопроєкт скандальним.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9223 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за окремі дії проти основ національної безпеки України». Ініціаторами законопроєкту стали «слуги народу» Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк, інформує ZN.ua.

Рада може ввести кримінальну відповідальність за загрозу нацбезпеці за допомогою ботів у соцмережах

Після реєстрації документа низка ЗМІ написали про те, що він нібито передбачає покарання, зокрема й тюремний термін, за критику влади у соцмережах. Однак, згідно з текстом законопроєкту та порівняльною таблицею до нього, документ передбачає кримінальну відповідальність за посягання на національну безпеку держави з використанням фейкових акаунтів та ботів у соцмережах.

Зокрема, передбачено покарання за створення, придбання, використання або збут фейкових акаунтів, за допомогою яких поширюється неправдива інформація або здійснюється втручання в діяльність фізичних і юридичних осіб, і все це шкодить суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, національній, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, за відсутності ознак державної зради. За вказані дії пропонується запровадити штраф від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або карати виправними роботами до двох років.

Водночас пропонується карати обмеженням волі від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін, якщо перераховані вище дії будуть вчинені:

  • повторно;
  • за попередньою змовою групи осіб;
  • для здійснення впливу на прийняття рішень чи вчинення або не вчинення дій державними органами чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів.

Дії, передбачені частиною першою та другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану пропонується карати позбавленням волі від 5 до 7 років з конфіскацією майна.

Водночас використання облікових записів, зокрема тих, що містять неправдиві дані про користувача, для розміщення та поширення недостовірної інформації або для втручання в діяльність фізичних та юридичних осіб, якщо такі дії сприяють підвищенню рівня соціальної напруги, порушують конституційні права і свободи громадян, або в інший спосіб загрожують національній безпеці, за відсутності ознак державної зради, згідно із законопроєктом, зможуть стати причиною штрафу у розмірі від 750 до 1000 неоподатковуваних мінімумів (12750-17000 грн). Альтернативним покаранням пропонується ввести виправні роботи до 1 року.





Интересные новости
У Луцьку засудили чоловіка, котрий розказував у Telegram, де роздають повістки – скільки далиУ Луцьку засудили чоловіка, котрий розказував у Telegram, де роздають повістки – скільки дали
Лише 1% російських ботів у соцмережах вдається виявити та заблокувати – витік документів ПентагонуЛише 1% російських ботів у соцмережах вдається виявити та заблокувати – витік документів Пентагону
Маск заявив, що ЗМІ мають твітити не більше 10 разів на день, хоча сам публікує у рази більшеМаск заявив, що ЗМІ мають твітити не більше 10 разів на день, хоча сам публікує у рази більше
Суд у РФ оштрафував власника «Вікіпедії» на 1,5 млн рублів за статтю про бої під Охтиркою – росЗМІСуд у РФ оштрафував власника «Вікіпедії» на 1,5 млн рублів за статтю про бої під Охтиркою – росЗМІ
Рада може ввести кримінальну відповідальність за загрозу нацбезпеці за допомогою ботів у соцмережахРада може ввести кримінальну відповідальність за загрозу нацбезпеці за допомогою ботів у соцмережах
Блок рекламы


Похожие новости
Лише 1% російських ботів у соцмережах вдається виявити та заблокувати – витік документів ПентагонуЛише 1% російських ботів у соцмережах вдається виявити та заблокувати – витік документів Пентагону
TikTok заблокував понад 1500 російьких ботів, які працювали на європейську авдиторіюTikTok заблокував понад 1500 російьких ботів, які працювали на європейську авдиторію
Meta може дозволити публікувати у Facebook та Instagram фото з жіночими соскамиMeta може дозволити публікувати у Facebook та Instagram фото з жіночими сосками
Верховна Рада готується радикально поміняти життя деяких "блогерів"Верховна Рада готується радикально поміняти життя деяких "блогерів"
Starlink Ілона Маска підвищує тарифи для українців, скільки доведеться доплатити: "можете скасувати, якщо..."Starlink Ілона Маска підвищує тарифи для українців, скільки доведеться доплатити: "можете скасувати, якщо..."
Просувала прокремлівські наративи: Meta заблокувала мережу російських ботівПросувала прокремлівські наративи: Meta заблокувала мережу російських ботів
Міноборони РФ обмежило коментарі в своїх соцмережах після вигнання окупантів із БалакліїМіноборони РФ обмежило коментарі в своїх соцмережах після вигнання окупантів із Балаклії
СБУ ліквідувала «армію ботів» у майже сім тисяч акаунтівСБУ ліквідувала «армію ботів» у майже сім тисяч акаунтів
Ілон Маск: угода з Twitter може просунутися за наявності інформації про "боти"Ілон Маск: угода з Twitter може просунутися за наявності інформації про "боти"
Розвиток ШІ може призвести до зростання напруженості між країнами – колишній голова GoogleРозвиток ШІ може призвести до зростання напруженості між країнами – колишній голова Google
Последние новости
Подгружаем последние новости