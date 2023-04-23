Рада може ввести кримінальну відповідальність за загрозу нацбезпеці за допомогою ботів у соцмережах

Щоправда, низка ЗМІ встигли охрестити законопроєкт скандальним.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9223 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за окремі дії проти основ національної безпеки України». Ініціаторами законопроєкту стали «слуги народу» Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк, інформує ZN.ua .

Після реєстрації документа низка ЗМІ написали про те, що він нібито передбачає покарання, зокрема й тюремний термін, за критику влади у соцмережах. Однак, згідно з текстом законопроєкту та порівняльною таблицею до нього, документ передбачає кримінальну відповідальність за посягання на національну безпеку держави з використанням фейкових акаунтів та ботів у соцмережах.

Зокрема, передбачено покарання за створення, придбання, використання або збут фейкових акаунтів, за допомогою яких поширюється неправдива інформація або здійснюється втручання в діяльність фізичних і юридичних осіб, і все це шкодить суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, національній, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, за відсутності ознак державної зради. За вказані дії пропонується запровадити штраф від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або карати виправними роботами до двох років.

Водночас пропонується карати обмеженням волі від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін, якщо перераховані вище дії будуть вчинені:

повторно;

за попередньою змовою групи осіб;

для здійснення впливу на прийняття рішень чи вчинення або не вчинення дій державними органами чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів.

Дії, передбачені частиною першою та другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану пропонується карати позбавленням волі від 5 до 7 років з конфіскацією майна.

Водночас використання облікових записів, зокрема тих, що містять неправдиві дані про користувача, для розміщення та поширення недостовірної інформації або для втручання в діяльність фізичних та юридичних осіб, якщо такі дії сприяють підвищенню рівня соціальної напруги, порушують конституційні права і свободи громадян, або в інший спосіб загрожують національній безпеці, за відсутності ознак державної зради, згідно із законопроєктом, зможуть стати причиною штрафу у розмірі від 750 до 1000 неоподатковуваних мінімумів (12750-17000 грн). Альтернативним покаранням пропонується ввести виправні роботи до 1 року.