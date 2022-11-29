Starlink Ілона Маска підвищує тарифи для українців, скільки доведеться доплатити: "можете скасувати, якщо..."

Starlink Ілона Маска підвищує тарифи для українців, скільки доведеться доплатити: "можете скасувати, якщо..."

Компанія Starlink Ілона Маска підвищує тарифи для українців.

Так, Starlink підвищив вартість послуг для різних країн.

Зокрема, для українців ціна зросте з $60 (близько 2,3 тис. грн.) до $75 на місяць (2,8 тис. грн.).

Ціна на послуги збільшиться з 29 грудня.

В інших країнах передплата Starlink теж стала дорожчою, і супутниковий інтернет в Україні все ще знаходиться на мінімальному тарифі.

У Польщі передплата також коштує близько 2,8 грн. на місяць, а вартість обладнання піднялася з 17,8 тис. грн. до 26 тис. грн.

"Місячна вартість сервісу Starlink підвищиться з $60 до $75. Нова ціна буде застосовуватись для вашої підписки з 29.12.2022. Якщо ви не бажаєте продовжувати користуватися сервісом, ви можете скасувати [підписку] у будь-який час", - йдеться у повідомленні.

До 2 серпня тариф для України становив $100, проте 24 серпня компанія Маска оголосила про його зниження. Тепер тариф знову підвищили у рамках перегляду цін у всьому світі.


Юлия Александрова, politeka.net





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