На сторожі репутації SpaceX: оператори БпЛА 71-ї єгерської бригади знищили Starlink росіян

Зробили це з допомогою FVP-дрона.

У Десантно-штурмових військах показали, як знищили один зі Starlink'ів, який вони виявили на ворожій позиції. Пресслужба ДШВ опублікувала відповідне відео на своєму Tg-каналі, інформує ZN.ua.

На сторожі репутації SpaceX: оператори БпЛА 71-ї єгерської бригади знищили Starlink росіян
© Скріншот ZN.UA

Помітили комплекс оператори БпЛА 71-ї єгерської бригади. Після цього він був знищений з допомогою FVP-дронів.

"Наші FVP-дрони не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії, — сказано у повідомленні ДШВ. — Коротше, нема в окупантів Starlink. Принаймні в зоні досяжності бійців нашої бригади".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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